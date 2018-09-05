Число сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня

В России зафиксировали рекордно низкое число детей в сиротских учреждениях. Сейчас в банке данных осталось менее 48 тыс. анкет. Еще пять лет назад их было почти в полтора раза больше — 69 тыс. Эксперты считают, что федеральная и региональная поддержка приемных родителей теперь позволяет большему количеству россиян взять ребенка в семью. Например, в Москве выплаты составляют до 30 тыс. рублей в месяц. Кроме того, меняется и отношение общества к приемным семьям, отмечают специалисты.

На 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах (его ведет Минпросвещения) числятся 47,8 тыс. ребят. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России. Например, пять лет назад там было 68,8 тыс. детей. В 2008 году их было 115,6 тыс. Об этом «Известиям» рассказал член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве Армен Попов.

Он также отметил, что теперь число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома. Сейчас в стране около 180 тыс. приемных родителей и усыновителей, и еще примерно столько же — кровных опекунов.

По данным Росстата, с 2006-го в стране ежегодно становится больше жителей в возрасте от 0 до 14 лет включительно, то есть сокращение числа сирот не связано с демографическими показателями.

— Сейчас в России наблюдается еще и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок, — рассказал Армен Попов.

Государство комплексно подходит к развитию всех форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минпросвещения.

— Мы действительно видим позитивную динамику, количество устроенных в течение года детей превысило количество выявленных сирот, — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что развитие института семейного устройства детей — важнейший приоритет. Сейчас в стране работают 2,9 тыс. организаций, которые занимаются медицинским, психологическим и педагогическим сопровождением семей-усыновителей.

Приемные семьи могут рассчитывать и на поддержку из региональных бюджетов. Размер выплат зависит от субъекта, формы устройства (опека, приемная семья, патронат), числа взятых из сиротских учреждений детей, возраста и состояния их здоровья. Например, в столице выплаты могут достигать 30 тыс. рублей на одного ребенка. Также при поддержке Департамента труда и соцзащиты Москвы ежегодно проводится премия «Крылья аиста». В этом году три семьи с приемными детьми 5 сентября получат по 1 млн рублей.

Тенденция сокращения числа сирот не может не радовать, отметила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Но главное, чтобы дети в приемных семьях были счастливы, подчеркнула она. Поэтому сегодня важно сделать акцент на развитии помощи, необходимого сопровождения приемных семей, сказала омбудсмен «Известиям».

После того, как пять с половиной лет назад президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему устройства сирот, система качественно изменилась, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова. Был издан указ главы государства, упрощающий процедуру усыновления и дающий налоговые льготы российским приемным семьям. Кроме того, развивалась и сама система устройства детей.

— Раньше родители не знали, как воспитывать приемного ребенка, если только они не взяли его в младенчестве. Сейчас же в России появились школы приемных родителей, там кандидаты проходят обучение, — пояснила Юлия Зимова.

Но систему нужно доработать, считает она. Сейчас обучение для будущих приемных родителей общее, а необходимо выделить отдельные направления для желающих взять ребенка с инвалидностью или подростка.

В обществе за последние годы изменилось отношение к приемным семьям, отметила психолог по вопросам усыновления детей Людмила Петрановская. Теперь они могут рассчитывать на понимание со стороны окружения, считает эксперт.

— Общество развивается, становится более осведомленным и современным, без предрассудков. Это помогает желающим взять приемного ребенка не бояться быть непонятым, — пояснила она.

Поскольку чаще всего дети попадают в детские дома по социальным причинам, в стране нужно усилить финансовую и психологическую поддержку неблагополучных семей, уверена лидер движения «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

— В базе данных осталось не так много детей-сирот, но всё равно велико число тех, кто находится на попечении государства по заявлению родителей. Дети из этой категории не попадают в банк сирот и не могут быть устроены в новую семью, потому что заявление временное — предполагается, что родители заберут ребенка обратно, но чаще всего такие заявления просто продлеваются. Этих заявлений примерно 3–5 тыс. в год, — рассказала она.

Ранее в разговоре с «Известиями» детский омбудсмен Анна Кузнецова высказала мнение, что в рамках пенсионного маневра стоит позволить раньше заканчивать трудовую деятельность не только женщинам, родившим и вырастившим собственных детей, но также и принявшим в семью и воспитавшим троих и более детей-сирот.