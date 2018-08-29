Реформа возможностей

Президент РФ Владимир Путин предложил скорректировать параметры разработанного правительством пенсионного маневра. Для рассказа о том, какие изменения необходимо внести в систему обеспечения граждан пенсионного и предпенсионного возраста, глава государства выбрал уникальный формат — прямого телеобращения к народу. В своем выступлении президент сообщил о целом комплексе смягчающих предложений и поправок к правительственному законопроекту, цель которого — обеспечить устойчивый рост пенсионных выплат выше уровня инфляции. Для женщин пенсионный возраст увеличится до 60 лет, а не до 63, как планировалось ранее. Кроме того, граждане предпенсионного возраста смогут получать повышенное пособие по безработице, а за их увольнение работодателям будет грозить уголовная ответственность. Все инициативы президента в ближайшее время будут оформлены в качестве поправок к законопроекту об изменениях в пенсионной системе.

Формат внепланового обращения главы государства к нации используется в разных странах. Однако выступление российского лидера стало уникальным, поскольку оно впервые касалось конкретной социально-экономической инициативы. Выбор такого способа донесения до сограждан своей позиции связан с чрезвычайной важностью этого вопроса для общества, считает глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

— Президент продемонстрировал свое понимание и уважение к людям. Он — политик, человек, от которого ждут решений. И вот он выступил в органичной для себя роли стратега, — сказал социолог «Известиям». — Когда мы спрашиваем у людей, что им импонирует в образе Путина, они как раз выделяют два его главных амплуа: он стратег (то есть видит дальше, знает больше и думает о том, о чем другие не думают) и защитник (защищает страну от внешних врагов, защищает бедных, слабых, пенсионеров, детей, молодежь).

Необходимость

Дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась не вчера, напомнил президент, обращаясь к гражданам. Об этом говорилось и во времена СССР, и в 1990-е, и в начале 2000-х годов. Предпосылки назрели уже давно, и сегодня государство просто не может их игнорировать.

— Наше бездействие сейчас или принятие временных «косметических» мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране, и к нашим детям, — заявил Владимир Путин.

Демографические проблемы, с которыми сегодня столкнулась наша страна, обусловлены тяжелейшими людскими потерями еще в период Великой Отечественной войны — каждые 25–27 лет рождается не столь многочисленное поколение, чем могло бы быть. В 90-е годы прошлого столетия, когда во взрослую жизнь вступало очередное малочисленное поколение, страна столкнулась еще и с тяжелейшим социально-экономическим кризисом. Это привело к еще одному демографическому провалу, сопоставимому с тем, что был в 1943 и 1944 военных годах. Именно это малочисленное «поколение 90-х» сегодня вступает в трудоспособный возраст, из-за чего еще больше возрастает нагрузка на пенсионную систему. Отчисления работающих россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам: чем меньше трудоспособного населения — тем меньше и выплаты. По данным властей, если еще в 2005 году соотношение работающих граждан к пенсионерам составляло 1,7, то в 2019-м этот показатель достигнет уровня 1,2 — практически один к одному. А это грозит сокращением доходов и нынешних, и будущих пенсионеров.

— А куда их снижать-то? Пенсии и так сегодня довольно скромные, несоизмеримые тому вкладу, который внесли старшие поколения в развитие страны, — заявил Владимир Путин, подчеркнув, что главная задача реформы — именно рост доходов людей пенсионного возраста.

Обращение президента к нации по такому сложному вопросу носит исторический характер, отметил председатель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

— Пенсии — актуальный для всех вопрос, реформа вызывает большие столкновения мнений, которые широко обсуждаются в обществе. Поэтому позиция президента по этому вопросу важна и интересна, — сказал он «Известиям». — Я бы обратил внимание, что этот разговор был абсолютно честным. Было не просто сказано, что необходимо сделать, — президент рассказал обо всей подоплеке предлагаемых изменений. Он ответил и на популистские предложения — например, потратить на пенсии Фонд национального благосостояния, ввести прогрессивную шкалу налогообложения или пустить на это нефтегазовые расходы. Глава государства объяснил, что потратить можно, но это не решит проблем пенсионной системы.

Равенство

В изначальной версии законопроекта правительство предлагало повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (на пять лет) и 63 лет для женщин (на восемь лет). В качестве аргумента нередко приводился тот факт, что в большинстве стран, ранее входивших в состав СССР, пенсионный возраст уже повышен.

— Так не пойдет, конечно. Это неправильно, — заявил Владимир Путин. — И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет.

Необходимо предусмотреть и право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, подчеркнул президент. По его мнению, женщины с тремя детьми должны иметь возможность уйти на отдых на три года раньше (в 57 лет), а с четырьмя — в 56 лет. Для матерей пяти и более детей срок выхода на пенсию останется прежним — 50 лет (на 10 лет раньше установленного срока).

Многодетные семьи являются одной из самых уязвимых социальных категорий, благосостояние которых подвержено высоким рискам, отметила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Отсутствие возможности работать, подчеркнула она, впоследствии сказывается и на благосостоянии родителей в период выхода на пенсию и размере пенсионного обеспечения.

— Позиция главы государства еще раз подчеркивает особый статус многодетных семей, необходимость их поддержки на государственном уровне, подтверждает своевременность и необходимость принятия единого нормативно-правового акта о статусе многодетных семей на территории Российской Федерации, — заявила она.

Вместе с тем Анна Кузнецова отметила, что при разработке поправок к пенсионному законодательству будет правильно учесть интересы не только женщин, родивших и вырастивших собственных детей, но также принявших в семью и воспитавших троих и более детей-сирот.

Возраст

Согласно законопроекту, повышение пенсионного возраста должно происходить постепенно, чтобы люди могли безболезненно адаптироваться к изменениям и выстраивать жизненные планы. Именно поэтому для граждан, которым предстояло выйти на пенсию в ближайшие два года, глава государства предложил установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше.

— Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года, — пояснил Владимир Путин. — То есть, повторю, на шесть месяцев раньше.

Найти работу после 50 лет действительно сложно, подчеркнул президент. В связи с этим, заявил он, необходимо предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. На переходный период Владимир Путин предложил считать предпенсионным возрастом пятилетний отрезок до наступления срока выхода на пенсию. Однако для защиты трудовых прав будущих пенсионеров потребуется целый пакет мер, разработкой которых предстоит заняться правительству, отметил он.

— Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста, — заявил президент.

Соответствующие изменения в законодательство, подчеркнул Владимир Путин, нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Административная ответственность для работодателей будет хорошо работать для крупных компаний, считает управляющий директор по макроэкономике рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Остальные работодатели, по его мнению, могут попытаться обойти нововведение, за некоторое время до «защищенного возраста» выводя сотрудников за штат или не принимая их на работу.

— Права работников должны быть равны вне зависимости от возраста. При этом и обязанности у них должны быть одинаковые, — считает секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.

Решить эту проблему и избежать перекосов, считает он, могло бы наделение профсоюзов большими полномочиями.

Люди старших возрастов обладают большим профессиональным опытом — это сотрудники, которые способны принести большую пользу своим предприятиям, отметил в своем выступлении глава государства.

— Важно, чтобы они, так же как и более молодые работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить свою квалификацию, — заявил президент.

Владимир Путин поручил правительству утвердить специальную программу повышения квалификации и подготовить предложения, стимулирующие работодателей принимать в штат людей предпенсионного возраста. При этом, если человек решил уволиться сам, но не успел найти новое место работы, государство защитит его интересы и в этом случае. Президент предложил с 1 января 2019 года увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4900 рублей до 11 280 рублей. Выплачиваться такое пособие будет в течение одного года.

Кроме того, работодателей обяжут ежегодно предоставлять сотрудникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Исключения

При проведении изменений нельзя действовать по шаблону, «чохом», подчеркнул Владимир Путин. Именно поэтому, чтобы учесть особые условия жизни и труда людей, будут в полном объеме сохранены льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, «чернобыльцев» и коренных малочисленных народов Севера.

В сельской местности глава государства предложил установить 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, которые не менее 30 лет отработали в сельском хозяйстве. Эта выплата также должна быть введена уже с 1 января 2019 года, подчеркнул Владимир Путин.

Для граждан, которые рано начали трудовую деятельность, сохранится возможность выхода на пенсию не только по возрасту, но и с учетом стажа.

— Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42, — сказал Владимир Путин.

Льготы

До завершения преобразований в пенсионной системе все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, будут сохранены. Это предложение главы государства касается, в частности, льгот по налогам на недвижимость и землю.

— Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста, — пояснил Владимир Путин. — То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок.

Также президент поддержал и предложения властей субъектов РФ по сохранению действующих региональных льгот. Речь идет о бесплатном проезде на общественном транспорте, льготах по оплате коммунальных услуг, капитального ремонта и газификации, а также льготном приобретении лекарств.

— Рады, что позиция регионов была услышана, — сказал «Известиям» секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. — Это те предложения, которые мы собирали в течение двух месяцев, проводя широкое общественное обсуждение в регионах. В них участвовали наши партийцы, депутаты, эксперты, общественные организации, профсоюзы.

Перспективы

Задача реформы — не просто обеспечить устойчивость пенсионной системы, но и повысить качество жизни нынешних и будущих пенсионеров, подчеркнул президент.

— Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года, — привел данные глава государства. — В целом в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тыс. рублей в месяц. Сейчас, напомню, это 14 144 рубля. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции.

По словам Владимира Путина, сегодня страна готова к внесению изменений в пенсионное законодательство: ощутимо снизился уровень безработицы, дала свой результат программа материнского капитала, а российская экономика, несмотря на трудности, чувствует себя уверенно.

— Откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно всё равно придется это сделать. В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит, и безопасность страны, — сказал глава государства. — Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение.

Предложения, высказанные президентом, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Госдуму. Глава российского правительства Дмитрий Медведев уже поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в сжатые сроки подготовить предложения по осуществлению пенсионных инициатив главы государства.

— В ближайшее время фракции «Единой России» в Государственной думе и региональных парламентах составят «дорожную карту» и примут все законопроекты, необходимые для реализации озвученных главой государства предложений по совершенствованию пенсионной системы, — уточнил Андрей Турчак. — Целый ряд предложений, который сегодня был озвучен в обращении президента, требует законодательного закрепления, и не только в рамках принимаемого законопроекта.

Выступление президента подвело итог общественной дискуссии, которая разворачивалась вокруг пенсионной реформы, считает глава «Опоры России» Александр Калинин.

— Поправки, которые выдвинул президент к правительственному законопроекту, существенные, они созвучны общественному мнению, — сказал он «Известиям». — При этом он говорил с населением доверительно и проникновенно. Предложенные президентом поправки, конечно, будут позитивно восприняты обществом — он в значительной мере смягчил довольно жесткие формулировки законопроекта.

После выступления президента основные вопросы по пенсионной реформе можно считать снятыми, заключил Александр Калинин. Дальше процесс изменений, по его мнению, «пойдет по накатанной».