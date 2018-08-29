Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, выступил с обращением к жителям страны. В ходе телеэфира глава государства подробно объяснил свою точку зрения по поводу изменений в пенсионном законодательстве. С подобным обращением по социальным вопросам российский лидер выступил впервые. Основные цитаты — в материале портала iz.ru.

О главной задаче

«Основная задача — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед, не только сохранение, но и рост доходов нынешних и будущих пенсионеров. Именно для этого предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Понимаю, насколько важны и значимы эти вопросы для каждого человека».

О долгих дискуссиях

«Дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась не вдруг, не сегодня. Об этом говорили и в советское время, и в 90-е годы. Но решения не принимались, по тем или иным причинам откладывались. (...) Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнемся с серьезными демографическими проблемами. Чем они вызваны? Каждые 25-27 лет во взрослую жизнь у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем могло и должно быть. Это происходит в результате тяжелейших демографических проблем».

О противодействии

«Тогда, в 2000-х, я был против них [изменений пенсионной реформы]. Говорил об этом и на закрытых совещаниях, и публично. Например, в 2005 году на одной из «Прямых линий» прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет. В 2008 году, когда я оставил пост президента России, базовые положения пенсионной системы полностью сохранялись. И сейчас считаю, что на тот момент времени такая позиция с экономической точки зрения была обоснованной, а с социальной — абсолютно оправданной и справедливой. Убежден, повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х было категорически нельзя. Напомню, как в тот период жила страна. Это еще не окрепшая экономика, с весьма скромными показателями валового внутреннего продукта и крайне низкими заработными платами».

О переменах

«Что же изменилось за прошедшие годы? Мы не тратили время зря. Мы все – вся страна, граждане, власти – работали. (…) Как только нам удалось сформировать необходимые финансовые ресурсы, мы направили их на социальное развитие. Начали реализацию долгосрочных демографических мер, в том числе программу материнского капитала. И это дало хорошие результаты, частично компенсировав демографические провалы предыдущих десятилетий».

О болезненной реакции

«Важно чувствовать и учитывать, что за предлагаемыми изменениями стоят жизненные интересы, планы сотен тысяч, миллионов людей. (...) Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система «затрещит» и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения или, понимая, что ждет страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать? (...) По моему поручению правительство вплоть до последнего времени рассматривало другие сценарии. Оказалось, что по сути они ничего кардинально не решают. В лучшем случае, просто латают дыры. Или, того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом».

О зависимости от нефти

«Может быть активно использовать средства резервных фондов? Да, можно какое-то время. А если завтра цены на нефть упадут? Что вполне возможно и уже несколько раз было. (…) Тогда резервы будут исчерпаны в течение несколько месяцев».

О назревших переменах

«Повторю, на протяжении многих лет я очень осторожно, а подчас даже с недоверием относился к любым предложениям по изменению пенсионной системы. Порой весьма резко реагировал на эти идеи. Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя. Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей».

О повышении пенсий

«Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018-го. В целом, в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. руб. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тыс. руб. в месяц. Сейчас, напомню, это 14 тыс. 144 руб. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции».

О смягчении для женщин

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет — до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

О тех, кто долго ждал

«Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года».

О наказании за увольнение

«Мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста».

И помощи бизнесу

«Было бы неправильно и несправедливо руководствоваться здесь только административными мерами. Поэтому поручаю правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, что бы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста».

О социальных гарантиях

«Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4,9 тыс. руб., как сейчас, до 11 тыс. 280 руб. с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год».

О новых возможностях

«Люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом. Это, как правило, надежные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям. При этом важно, чтобы они, так же как и более молодые работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить свою квалификацию.

В этой связи поручаю Правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации».

Об особых категориях граждан

«Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.

Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года».

О стаже

«У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию».

О сохранении льгот

«Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю. (...)

Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению».

О жизненно важных переменах

«Многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно все равно придется это сделать. Но чем позже, тем жестче будут эти решения.

Без всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня. В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны».

Полный текст обращения доступен на сайте Кремля.