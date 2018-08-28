«Нельзя действовать механически»

К принятию решений об изменениях в пенсионной системе нельзя подходить формально — каждое из них должно быть справедливым и иметь «человеческое измерение». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, обращаясь к членам правительства на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске. Глава государства пояснил, что любое действие в этом направлении должно быть взвешенным и просчитанным. По словам российского лидера, он уже сформировал собственное мнение по данному вопросу. О своей позиции президент планирует сообщить 29 августа в специальном телеобращении к гражданам, сообщил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Законопроект об изменениях в пенсионной системе РФ, который парламент принял в первом чтении, вызвал ожидаемые и «достаточно острые» дискуссии в обществе, отметил Владимир Путин, открывая совещание в Омске.

— Это понятно: для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста крайне важная и чувствительная и вряд ли может кому-то понравиться. Так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Всегда и везде, — подчеркнул президент. — В то же время мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике, на рынке труда. Должны понимать, что ждет страну через 10, 20, даже через 30 лет.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению правительство обсуждало инициативу с политическими партиями, профсоюзами, общественными организациями, представителями регионов и экспертным сообществом.

— Со своей стороны, разумеется, постоянно и внимательно слежу за ходом дискуссий. У меня сложилось свое мнение по целому кругу вопросов, я чуть позже об этом скажу. А сейчас обозначу некоторые, на мой взгляд, принципиальные подходы, — сказал президент.

При подготовке законопроекта его разработчики руко­­водствовались жесткими экономическими, фи­нансовыми и демографи­чес­кими расчетами, что важно и необходимо, заметил Владимир Путин.

— Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально. Только взвешенно и осторожно, — потребовал он. — Иметь в виду, считаться с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются. Именно такое человеческое измерение должно присутствовать в нормах законопроекта.

Все решения, связанные с обеспечением интересов граждан стар­ших возрастов относительно их трудовых прав, ме­дицинской помощи и со­циальной защиты, должны приниматься с опережением, предупредил российский лидер.

— Мы не можем руководствоваться принципом Людовика XIV, который сказал: «После меня хоть потоп!» Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране, — пояснил Владимир Путин.

Любой шаг в этом направлении должен быть системным и всесторонне просчитанным, защищать интересы и нынешнего, и будущего поколений, подчеркнул президент.

— Я в ближайшее время, может быть, завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением, — сказал он.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что об отношении к предлагаемому правительством повышению пенсионного возраста Владимир Путин может рассказать в специальном обращении к гражданам.

— Это будет телеобращение, — уточнил Дмитрий Песков. — Президент отметил, что эта тема является важной для него, как и для всех. Он отреагировал на большой резонанс этой темы и сказал, что завтра выступит со специальным обращением по этой теме. Ждем завтрашнего дня, ждем подробного анализа президентом и изложения его точки зрения по пенсионной теме.

Правильная реакция

Перед началом совещания президент осмотрел реконструированную улицу Ленина в Омске, где пообщался с местными жителями. Горожане попросили главу государства обратить внимание на создание рабочих мест в регионе. Владимир Путин пообещал подумать об этом вместе с врио губернатора Омской области Александром Бурковым.

Одна из женщин в толпе горожан, обступивших президента, была с маленьким ребенком, который неожиданно начал капризничать и расплакался.

— Он правильно реагирует, — с улыбкой заметил Владимир Путин. — Ему нужно внимание уделять, а мы болтаем о всякой ерунде.

На отдельной встрече главы государства с врио губернатора обсуждалась тема экологической обстановки в Омской области. Александр Бурков попросил поддержать инициативу об организации упрощенного прохода представителей властей на предприятия, где фиксируются нарушения экостандартов. Президент пообещал проработать идею.

Возможность для рывка

Перед поездкой в Омск российский лидер посетил международный форум «Технопром-2018» в Новосибирске. Наша страна способна совершить научно-технологический рывок уже в обозримом будущем, заявил президент, выступая перед участниками выставки.

— От пере­до­вых тех­нологий, их эффек­тивной разрабо­тки и быст­рого, что самое главное, внедрения зави­сит жизнеспособность народов, целых обществ и государств, пози­ции стран в мире, особенно таких крупных, как Россия, — сказал он. — Потому на­уч­но-техноло­ги­­ческий прорыв мы поставили в число клю­чевых национальных целей и приоритетов. И убежден, мы способны его совер­шить, объединяя усилия государ­ства, бизнеса, науч­но-обра­зовательного сооб­щества, расширяя свободу для инициативы и твор­чества наших людей.

В пос­лед­ние годы выделяется всё больше средств на развитие науки в России, идет обновление инфраструктуры для исследова­ний и разработок, напомнил президент.

— За 17 лет финанси­ро­вание науки в реальном выражении вырос­ло в 3,7 раза. В действующих ценах намного больше — в 23,6 раза. Мы соз­да­вали усло­вия для при­­влечения в науку спо­собной, талант­ли­вой мо­ло­дежи, — заметил Владимир Путин. — И вновь подчеркну: моти­ви­ровать ре­бят нужно ре­шением амби­циозных, значимых задач. Надо предос­тавлять им воз­мож­ности для само­реа­ли­за­ции, дости­же­ния вы­соких на­уч­ных результатов. Сделать всё для того, что­бы они чувствовали себя вост­ре­бо­ван­ными.

На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым Владимир Путин обсудил решение транспортных проблем региона. На дорожное строительство в сельской местности региональные власти выделили 1,5 млрд рублей. Глава государства назвал эту инициативу движением в правильном направлении и пообещал поддержать усилия правительства области по развитию транспортной инфраструктуры.