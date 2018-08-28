«Нельзя действовать механически»
К принятию решений об изменениях в пенсионной системе нельзя подходить формально — каждое из них должно быть справедливым и иметь «человеческое измерение». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, обращаясь к членам правительства на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске. Глава государства пояснил, что любое действие в этом направлении должно быть взвешенным и просчитанным. По словам российского лидера, он уже сформировал собственное мнение по данному вопросу. О своей позиции президент планирует сообщить 29 августа в специальном телеобращении к гражданам, сообщил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Законопроект об изменениях в пенсионной системе РФ, который парламент принял в первом чтении, вызвал ожидаемые и «достаточно острые» дискуссии в обществе, отметил Владимир Путин, открывая совещание в Омске.
— Это понятно: для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста крайне важная и чувствительная и вряд ли может кому-то понравиться. Так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Всегда и везде, — подчеркнул президент. — В то же время мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике, на рынке труда. Должны понимать, что ждет страну через 10, 20, даже через 30 лет.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению правительство обсуждало инициативу с политическими партиями, профсоюзами, общественными организациями, представителями регионов и экспертным сообществом.
— Со своей стороны, разумеется, постоянно и внимательно слежу за ходом дискуссий. У меня сложилось свое мнение по целому кругу вопросов, я чуть позже об этом скажу. А сейчас обозначу некоторые, на мой взгляд, принципиальные подходы, — сказал президент.
При подготовке законопроекта его разработчики руководствовались жесткими экономическими, финансовыми и демографическими расчетами, что важно и необходимо, заметил Владимир Путин.
— Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально. Только взвешенно и осторожно, — потребовал он. — Иметь в виду, считаться с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются. Именно такое человеческое измерение должно присутствовать в нормах законопроекта.
Все решения, связанные с обеспечением интересов граждан старших возрастов относительно их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты, должны приниматься с опережением, предупредил российский лидер.
— Мы не можем руководствоваться принципом Людовика XIV, который сказал: «После меня хоть потоп!» Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране, — пояснил Владимир Путин.
Любой шаг в этом направлении должен быть системным и всесторонне просчитанным, защищать интересы и нынешнего, и будущего поколений, подчеркнул президент.
— Я в ближайшее время, может быть, завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением, — сказал он.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что об отношении к предлагаемому правительством повышению пенсионного возраста Владимир Путин может рассказать в специальном обращении к гражданам.
— Это будет телеобращение, — уточнил Дмитрий Песков. — Президент отметил, что эта тема является важной для него, как и для всех. Он отреагировал на большой резонанс этой темы и сказал, что завтра выступит со специальным обращением по этой теме. Ждем завтрашнего дня, ждем подробного анализа президентом и изложения его точки зрения по пенсионной теме.
Правильная реакция
Перед началом совещания президент осмотрел реконструированную улицу Ленина в Омске, где пообщался с местными жителями. Горожане попросили главу государства обратить внимание на создание рабочих мест в регионе. Владимир Путин пообещал подумать об этом вместе с врио губернатора Омской области Александром Бурковым.
Одна из женщин в толпе горожан, обступивших президента, была с маленьким ребенком, который неожиданно начал капризничать и расплакался.
— Он правильно реагирует, — с улыбкой заметил Владимир Путин. — Ему нужно внимание уделять, а мы болтаем о всякой ерунде.
На отдельной встрече главы государства с врио губернатора обсуждалась тема экологической обстановки в Омской области. Александр Бурков попросил поддержать инициативу об организации упрощенного прохода представителей властей на предприятия, где фиксируются нарушения экостандартов. Президент пообещал проработать идею.
Возможность для рывка
Перед поездкой в Омск российский лидер посетил международный форум «Технопром-2018» в Новосибирске. Наша страна способна совершить научно-технологический рывок уже в обозримом будущем, заявил президент, выступая перед участниками выставки.
— От передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жизнеспособность народов, целых обществ и государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных, как Россия, — сказал он. — Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей.
В последние годы выделяется всё больше средств на развитие науки в России, идет обновление инфраструктуры для исследований и разработок, напомнил президент.
— За 17 лет финансирование науки в реальном выражении выросло в 3,7 раза. В действующих ценах намного больше — в 23,6 раза. Мы создавали условия для привлечения в науку способной, талантливой молодежи, — заметил Владимир Путин. — И вновь подчеркну: мотивировать ребят нужно решением амбициозных, значимых задач. Надо предоставлять им возможности для самореализации, достижения высоких научных результатов. Сделать всё для того, чтобы они чувствовали себя востребованными.
На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым Владимир Путин обсудил решение транспортных проблем региона. На дорожное строительство в сельской местности региональные власти выделили 1,5 млрд рублей. Глава государства назвал эту инициативу движением в правильном направлении и пообещал поддержать усилия правительства области по развитию транспортной инфраструктуры.