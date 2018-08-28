Путин прокомментировал дискуссии в обществе по пенсионным изменениям

Острые дискуссии в обществе по пенсионным изменениям были ожидаемы, эта тема крайне чувствительна. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске во вторник, 28 августа.

«Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться», — сказал Путин.

Глава государства также заявил, что все решения, связанные с изменениями пенсионного законодательства, должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей.

Законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно.

19 июля Госдума рассмотрела проект закона в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.

Пресс-служба нижней палаты парламента 21 августа сообщала, что в Госдуму поступило более 100 поправок к законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство.