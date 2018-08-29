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Эксперт ожидает положительной оценки россиянами пенсионных изменений

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Предложения президента РФ Владимира Путина по изменениям в пенсионное законодательство будут очень положительно восприняты обществом. Такую точку зрения озвучил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в комментарии порталу iz.ru.

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«Все понимают, что реформа нужна, но, действительно, в объяснениях она нуждалась, это во-первых. Во-вторых, наиболее незащищенные слои населения нуждались в определенных мерах поддержки и защиты. И та, и другая задачи были сегодня выполнены. Реформа получила объяснения, изложена логика, в которой правительство предлагает действовать», — сказал он.

Как отметил эксперт, до сегодняшнего дня разговоры о преимуществах будущей системы велись как-то скомкано. 

«А сейчас понятно, как именно, для чего и кому государство поможет в ходе этой реформы. На все вопросы даны ответы. Думаю, что ситуация не просто успокоится, а выйдет в абсолютно конструктивное русло», — заключил Кузнецов. 

29 августа Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений, которые в июне предложило правительство России. В своем обращении президент призвал смягчить пенсионные изменения.

В частности, речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. Президент также предложил сократить необходимый стаж для женщин до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).

Предложенный ранее кабинетом министров законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Документ уже был одобрен в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.

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