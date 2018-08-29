Силуанов назвал затраты на предложения Путина по пенсиям

Реализация предложений президента РФ Владимира Путина по изменениям в пенсионное законодательство потребует дополнительные 500 млрд рублей в течение шести лет. Такую цифру озвучил министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда», — приводит его слова «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что необходимые средства будут найдены.

29 августа Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу внесений изменений в пенсионное законодательство. Он, в частности повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а не до 63, как предлагал ранее кабинет министров.

Также президент заявил о важности дополнительных гарантий, которые смогут защитить интересы россиян старших возрастов на рынке труда. Так, считает необходимым ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ в приеме на работу по причине их возраста.