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Путин рассказал о демографических проблемах в России

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Judith Thomand
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Россия в 2020-х годах столкнется с серьезными демографическими проблемами, рассказал президент страны Владимир Путин во время телеобращения к россиянам в среду, 29 августа.

Он напомнил, что в 90-х годах прошлого века государство столкнулось с тяжелейшим экономическим кризисом, который привел к мощному демографическому удару.

«Основная задача — обеспечить устойчивость»
Главные тезисы телеобращения Владимира Путина по пенсионному вопросу

«И сейчас именно это крайне малочисленное поколение родившихся в 1990-е, входит в трудоспособный возраст. В связи с этим еще больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему, ведь она у нас построена в основном на солидарном принципе», — заявил президент, которого цитируют на сайте Кремля.

Путин отметил, что каждые 25–27 лет во взрослую жизнь в России вступает меньшее число граждан, чем могло и должно было быть. По его словам, в 2005 году соотношение работающих граждан и пенсионеров составляло почти 1,7 к одному, а в 2019 году оно составит уже 1,2 к одному.

«То есть практически один к одному. И если не принимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы», — добавил Путин, отметив необходимость принятия изменений в пенсионное законодательство в данной ситуации.

Во время традиционного послания Федеральному собранию 1 марта Путин напомнил о важности увеличения численности населения и уменьшения показателя смертности. Президент добавил, что демографические проблемы в ближайшие годы рискуют стать серьезным ограничением для роста экономики страны.

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