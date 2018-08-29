Прямой эфир

Путин обосновал срочность изменений в пенсионном законодательстве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не затянула с изменениями в пенсионной системе, но откладывать их дальше нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к народу.

«Основная задача — обеспечить устойчивость»
Главные тезисы телеобращения Владимира Путина по пенсионному вопросу

Механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект уже ко второму чтению в Госдуме, подчеркнул глава государства.

Чем позже будут вноситься пенсионные изменения, тем жестче они будут, без всякого переходного периода и сохранения ряда льгот, подчеркнул президент.

Решение по пенсиям — «трудное, но необходимое», добавил глава государства. Он призвал россиян с пониманием отнестись к изменениям.

Ранее Путин заявил, что темпы роста продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире

Предложенный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин пообещал выступить с заявлением по пенсионным изменениям 29 августа
Песков рассказал о планах Путина по обсуждению пенсионных изменений

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017