Путин обосновал срочность изменений в пенсионном законодательстве

Россия не затянула с изменениями в пенсионной системе, но откладывать их дальше нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к народу.

Механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект уже ко второму чтению в Госдуме, подчеркнул глава государства.

Чем позже будут вноситься пенсионные изменения, тем жестче они будут, без всякого переходного периода и сохранения ряда льгот, подчеркнул президент.

Решение по пенсиям — «трудное, но необходимое», добавил глава государства. Он призвал россиян с пониманием отнестись к изменениям.

Ранее Путин заявил, что темпы роста продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире.

Предложенный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении.