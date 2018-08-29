Путин заявил о высоких темпах роста продолжительности жизни в России

Продолжительность жизни в России имеет один из самых высоких темпов роста в мире. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе телеобращения в среду, 29 августа.

«Неоспоримым фактом является то, что благодаря комплексу принятых государством мер и, что очень важно, более ответственному отношению людей к своему здоровью, сегодня темпы роста продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире. За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет (7,8 года)», — заявил он.

Тема телеобращения президента касается пенсионных изменений в стране.

Глава государства 28 августа в ходе совещания по социально-экономическим вопросам в Омске заявил, что тема повышения пенсионного возраста важна и чувствительна для каждого человека. В связи с этим Путин отметил, что все решения, связанные с изменениями существующей системы, должны быть справедливыми и взвешенными.

Предложенный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении.