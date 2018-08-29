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Путин предложил сократить увеличение возраста выхода женщин на пенсию до пяти лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин предложил сократить сроки выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет после принятия изменений в законодательство. Об этом глава государства сказал в среду, 29 августа, во время телеобращения.

«Основная задача — обеспечить устойчивость»
Главные тезисы телеобращения Владимира Путина по пенсионному вопросу

Также он отметил, что в России должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

«То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока», — говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.

При этом в случае, если у женщины четверо детей — она сможет выйти на пенсию на четыре года раньше, а  женщины, у которых пятеро и более детей и вовсе смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Согласно правительственному законопроекту, возраст выхода на пенсию для женщин предлагали увеличить на 8 лет — до 65, для мужчин на пять лет — до 63 лет.

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