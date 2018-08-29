Обращение Путина по изменениям в пенсионное законодательство. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, выступает с телеобращением по поводу внесения изменений в пенсионное законодательство. Выступление главы государства началось в 12:00 мск.

Предложенный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении.