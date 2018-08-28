Путин пообещал выступить с заявлением по пенсионным изменениям 29 августа

Президент РФ Владимир Путин намерен озвучить свою позицию по изменениям в пенсионное законодательство в среду, 29 августа. Об этом он заявил, в ходе совещания по социально-экономическим вопросам с членами правительства в Омске, 28 августа.

«Может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — приводит слова президента «РИА Новости».

Предложенный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году.

За счет этих мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении.

19 июля Госдума рассмотрела документ в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.

В августе ряд СМИ сообщили, что Путин готов объявить о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «если президент посчитает необходимым, он это сделает».