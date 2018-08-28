Прямой эфир

Путин пообещал выступить с заявлением по пенсионным изменениям 29 августа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин намерен озвучить свою позицию по изменениям в пенсионное законодательство в среду, 29 августа. Об этом он заявил, в ходе совещания по социально-экономическим вопросам с членами правительства в Омске, 28 августа.

«Взвесим все позиции»
Президент высказал свое отношение к законопроекту об изменении пенсионного законодательства

«Может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — приводит слова президента «РИА Новости»

Предложенный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году.

За счет этих мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении.

19 июля Госдума рассмотрела документ в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября. 

В августе ряд СМИ сообщили, что Путин готов объявить о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «если президент посчитает необходимым, он это сделает».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума получила более 100 поправок к пенсионным изменениям
Топилин заявил о благоприятном времени для изменений в пенсионной системе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017