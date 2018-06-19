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Песков рассказал о планах Путина по обсуждению пенсионной реформы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с правительством для обсуждения пенсионной реформы, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

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«Пока нет, в графике нет таких планов», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

14 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина объявил о грядущем повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти цифры составляют 60 и 55 лет соответственно.

Ожидается, что пенсионная реформа начнется в 2019 году и постепенно завершится к 2034 году.

По словам правительства, реформа позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей ежегодно вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.

16 июня соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. Его могут рассмотреть в первом чтении уже 19 июля. 

Ранее в июне Песков указывал, что российский президент в проработке пенсионной реформы не участвует, этим занимается кабинет министров

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