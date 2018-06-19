Россиянам предпенсионного возраста предложат программы активной занятости

Минтруд разработает программы активной занятости для граждан предпенсионного возраста, которые захотят устроиться на новую работу или поменять специальность. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

«Мы сможем обеспечить рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте (пенсионерами. — iz.ru) — раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность», — заявил глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, министр пообещал, что сотрудники министерства рассмотрят все обращения граждан по поводу случаев возрастной дискриминации на рынке труда.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, который предполагает повышение пенсионного возраста к 2034 года до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Эти меры позволят увеличить на 1 тыс. рублей в год выплаты действующим пенсионерам.

Как отметил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, парламентарии могут рассмотреть этот законопроект через месяц — 19 июля.