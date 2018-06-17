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Правительство задумалось об отказе от «балльной» пенсионной системы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство намерено отказаться от «балльной» пенсионной системы, которая действует в России с 2015 года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — ответила Голикова на вопрос о планах уйти от «балльной» системы. По ее словам, новые изменения в пенсионной реформе, которые начнутся с 2019 года, доведут размер пенсии, как минимум, до 40% от утраченного заработка.

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«Новая пенсионная формула» действует в России с 2015 года. Трудовая пенсия состоит из двух частей: страховой и накопительной. При расчете страховой пенсии используют пенсионные баллы, которыми оценивается каждый год трудового стажа. А при назначении пенсии накопленные баллы переводятся в рубли.

Чтобы претендовать на страховую пенсию по старости, необходимо накопить 30 и более пенсионных баллов. Предполагалось, что в полной мере норма заработает с 2025 года. Так, в 2015 году достаточно было иметь 6,6 балла.

Ранее 17 июня Голикова заявила, что в России появится новый механизм для пенсионных накоплений. Она заверила, что накопленные гражданами средства останутся.

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