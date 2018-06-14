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Силуанов анонсировал изменение сроков выхода на пенсию для военных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Срок выхода военнослужащих на пенсию должен быть скорректирован. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов напомнил, что военные получают право на пенсию по выслуге лет. «Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть с министерством обороны, это будет одним из элементов наших предложений», — цитирует министра «Интерфакс».

Ранее 14 июня на заседании кабинета министров председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с 2019 года начнется поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Пенсионный возраст женщин повысят с 55 до 63 лет, мужчин — с 60 до 65 лет. В Кабмине отметили, что такая мера позволит повышать пенсию на 1 тыс. рублей ежегодно.

Реформа закончится к 2034 году. Работники с большим стажем (от 40 лет для женщин и от 45 для мужчин) получат право выйти на пенсию на два года раньше установленного срока.

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