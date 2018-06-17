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Голикова пообещала «новую инфраструктуру» пенсионных накоплений‍

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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В России появится новая инфраструктура для пенсионных накоплений. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью НТВ, опубликованном в воскресенье, 17 июня. 

«Прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений. Я имею в виду новый механизм. Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется», — отметила она.

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Также, по словам Голиковой, доработают идеологию того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды.

Чиновница подчеркнула, что с работодателями, которые ущемляют работников из-за возраста, будут бороться.

Накануне в Госдуму был внесен принятый правительством России законопроект, согласно которому с 2019 года начнется поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Пенсионный возраст для женщин повысят с 55 до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.

Реформу одобрили многие эксперты. В частности, председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что повышение пенсионного возраста положительно скажется на рынке труда.

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