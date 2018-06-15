Набиуллина заявила о пользе повышения пенсионного возраста для рынка труда

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что повышение пенсионного возраста в России положительно скажется на рынке труда.

По ее словам, в результате реформы «больше будет людей, которые будут заняты в экономике», передает ТАСС.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст — на 5 лет для мужчин и 8 — для женщин. Повышение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году. Реформа завершится к 2034 году. Эта мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей. Для обсуждения реформы в Госдуме создадут специальную рабочую группу.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос повышения пенсионного возраста уже перешел в разряд неотложных. По ее словам, предложенная правительством схема поэтапного осуществления реформы является правильной.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет.