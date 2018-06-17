Пенсионная реформа не коснется космонавтов

Пенсионная реформа, которая вскоре стартует в России, не коснется космонавтов. Об этом заявили в воскресенье, 17 июля, в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

«Пенсионером космонавт становится после того, как он пробыл 10 лет на должности космонавта (в отряде космонавтов) или 7,5 лет, если это женщина, включая период, когда он был кандидатом в космонавты», — цитирует «РИА Новости» сообщение официального представителя центра.

Отмечается, что оклад кандидата в космонавты, не летавшего в космос, без надбавок за выслугу лет и компенсирующих и стимулирующих выплат составляет 60 900 рублей, пенсия — 55% от его заработка. В то же время надбавки могут составить 200% от оклада.

14 июня на заседании кабинета министров председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с 2019 года начнется поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Пенсионный возраст женщин повысят с 55 до 63 лет, мужчин — с 60 до 65 лет.

В тот же день первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что срок выхода военнослужащих на пенсию должен быть скорректирован.

16 июня американка Пегги Уитсон, установившая рекорд по пребыванию в космосе среди женщин, ушла на пенсию из NASA.