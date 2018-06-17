Прямой эфир
Сюжет:

Пенсионная реформа не коснется космонавтов

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионная реформа, которая вскоре стартует в России, не коснется космонавтов. Об этом заявили в воскресенье, 17 июля, в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

«Пенсионером космонавт становится после того, как он пробыл 10 лет на должности космонавта (в отряде космонавтов) или 7,5 лет, если это женщина, включая период, когда он был кандидатом в космонавты», — цитирует «РИА Новости» сообщение официального представителя центра.

Отмечается, что оклад кандидата в космонавты, не летавшего в космос, без надбавок за выслугу лет и компенсирующих и стимулирующих выплат составляет 60 900 рублей, пенсия — 55% от его заработка. В то же время надбавки могут составить 200% от оклада.

14 июня на заседании кабинета министров председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с 2019 года начнется поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Пенсионный возраст женщин повысят с 55 до 63 лет, мужчин — с 60 до 65 лет.

В тот же день первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что срок выхода военнослужащих на пенсию должен быть скорректирован.

16 июня американка Пегги Уитсон, установившая рекорд по пребыванию в космосе среди женщин, ушла на пенсию из NASA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минтруде рассказали о повышении пенсий в 2019 году
Правительство вносит в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017