Первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон покинула NASA

Американка Пегги Уитсон, установившая рекорд по пребыванию в космосе среди женщин, ушла на пенсию. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщили в NASA, где она работала.

«Ее решимость, сила ума, характер, посвященность науке, исследованиям и открытиям вдохновляли NASA и Америку», — сказал директор космического агентства Джеймс Брайденстайн.

Уитсон родилась в 1960 году в штате Айова, в NASA она пришла в 1986 году.

19 января астронавт NASA, экс-сотрудница ЦРУ Джанет Эппс прекратила подготовку к полету на Международную космическую станцию. Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой в космосе, продолжит работу в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. При этом Дин не исключила, что она посетит МКС в будущем.