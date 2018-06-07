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В NASA рассказали об обнаружении органических молекул на Марсе

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Фото: Global Look Press/Ferrari
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В ходе пресс–конференции, состоявшейся в четверг, 7 июня, в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, журналистам сообщили о новом открытии, сделанном марсоходом Curiosity. По словам экспертов, им удалось зафиксировать сезонную цикличность уровня метана в атмосфере Красной планеты.

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Участниками мероприятия стали Пол Махаффи, директор отдела исследований солнечной системы в Центре космических полетов им. Годдарда NASA; Дженнифер Эйгенброд, специалист Центра космических полетов имени Годдарда; Крис Вебстер, старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения, Пасадена; Ашвин Васавада, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения, передает «Газета.ру».

Первым выступил Пол Махаффи, он рассказал журналистам, что в атмосфере планеты обнаружен метан, а в поверхностном слое марсианского грунта обнаружили три определенных типа органических молекул.

Специалисты заявили, что обнаруженные молекулы могут быть строительным материалом для биологической жизни, но могут иметь и иное происхождение.

«Могут быть три возможных источника. Первый — жизнь, о которой мы не знаем. Второй — метеориты. И третий — геологические процессы, означающие, что камни формируются сами», — считает Эйгенброд.

По словам ученых, самым главным открытием является сезонное изменение концентрации метана. Так, в северном полушарии Марса она достигает пика в конце марсианского лета и в 2,7 раза превосходит минимальные значения.

Метан может содержаться на поверхности Марса, в содержащих воду кристаллах, называемых клатратами, а изменения температуры во время смены сезонов заставляют этот газ выходить наружу, полагают исследователи.

Специалисты также заявили, что марсианский метан можно использовать в качестве топлива в последующих экспедициях на Марс.

В 2016 году Curiosity нашел химический элемент бор на поверхности Красной планеты, что является еще одним доказательством того, что среда Марса ранее была пригодна для возникновения жизни. Тогда же выяснилось, что вода, миллионы лет назад заполнявшая кратер Гейла, имела неприятный запах и горький вкус.

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