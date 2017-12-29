NASA показало фото заснеженного Марса

NASA опубликовало фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Специалисты пояснили, что с приходом холодов меняется внешний вид планеты. Так, углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который покрывает поверхность планеты и образует различные узоры.

При потеплении сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность Красной планеты вновь меняет свой облик. Лишь на Южном полюсе Марса температура остается низкой круглый год, поэтому она остается снежной.

В ноябре сообщалось, что компания Uber совместно с NASA намерена разработать «летающее такси».