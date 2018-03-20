Ученые рассказали о появлении воды на Марсе

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли установили, что вулканическая активность на Марсе привела к формированию океана на планете примерно 3,7 млрд лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Специалисты полагают, что появление воды на Марсе связано с формированием вулканического нагорья Тарсис. При этом процессы, приведшие к образованию океана на Красной планете, происходили на несколько сотен млн лет раньше, чем считалось до этого.

Согласно данным исследования, извержение вулканов сопровождалось выделением газов, которые изменили атмосферу Марса, и, что, в свою очередь, создало условия для образования воды.

«Наша работа утверждает, что океан на Марсе сформировался раньше, параллельно с долиной (Тарсис), и указывает на тесную связь между эволюцией океана на Марсе и вулканической активностью Тарсиса, а также влияния этих процессов на геологию, круговорот воды и климат раннего Марса», –– отметили ученые.

Недавние исследования показали, что за 3,7 млрд лет с Марса исчезло количество воды, которой хватило бы на то, чтобы покрыть всю поверхность планеты 140-метровым слоем. Некоторые ученые выдвинули теорию, что не вся вода могла испариться и небольшие ее остатки по-прежнему скрыты в глубинах Марса.

8 марта космическое агентство NASA сообщило, что аппарат Juno «заглянул» внутрь Юпитера. Переданные им данные говорят о том, что потоки атмосферы Юпитера достигают глубины 3 тыс. км, а под ними лежит «почти твердая» поверхность под большим давлением.