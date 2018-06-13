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Американка судится с NASA из-за лунной пыли

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Hyoung Chang
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Жительница американского штата Теннеси Лаура Чикко (ранее Мюррей) подала иск в суд на космическое агентство NASA с требованием признать ее владелицей лунной пыли.

По словам женщины, у нее хранится пузырек с лунным грунтом, который ей подарил астронавт Нил Армстронг, побывавший на Луне в 1969 году.

Чикко рассказала, что Армстронг был другом ее отца — летчика ВВС США, и когда она была маленькая, подарил ей пузырек с лунной пылью и свой автограф.

Как пишет The Washington Post, женщина вспомнила о подарке пять лет назад, когда после смерти своих родителей разбирала старые вещи.

«Я примчалась к своему мужу и сказала: «Это пузырек с лунной пылью. Он есть у меня». И в тот момент мы правда не знали, что с ним делать», — цитирует Чикко «Газета.ру».

В суд на NASA она решила подать, помня об инцидентах, когда агентство отсуживало и изымало лунные образцы у частных лиц.

При этом адвокат истицы указал, что в США нет закона, запрещающего гражданам обладать лунными материалами.

Подлинность автографа Армстронга уже доказала экспертиза почерка. Также эксперты не исключили, что пыль действительно имеет лунное происхождение.

В NASA комментировать иск Чикко не стали.

9 июня сообщалось, что ученые NASA обнаружили следы жизни на Марсе.

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