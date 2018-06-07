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В NASA задумались над коммерциализацией МКС

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Фото: Global Look Press/Thomas Lammeyer
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Американское космическое агентство NASA разрабатывает план коммерческого использования Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава NASA Джим Бриденстайн.

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По его словам, сейчас эксплуатация МКС обходится в порядка $4 млрд в год. Бриденстайн отметил, что космическое агентство рассмотрит «ряд вариантов» коммерческой эксплуатации станции.

«Некоторые из них могут быть такими, что МКС не существовало бы в ее нынешнем виде. Но, возможно, она [МКС] разделится на несколько разных компонентов. Некоторые из них могут быть отключены», — приводит его слова The New York Times.

По информации издания, администрация президента США предложила исключить прямые федеральные взносы на эксплуатацию МКС ​​к 2025 году и выделить $150 млн на поиск «коммерческих преемников», таких как SpaceX от и Blue Origin.

Специалисты корпорации Boeing, головного подрядчика NASA, считают, что передача МКС «на баланс» частному сектору уже к 2026 году экономически неосуществима.

«За этот период попросту не успеет развиться в достаточной степени «космическая экономика», чтобы силы рынка мощно диктовали коммерческое поведение на низкой околоземной орбите», — заявил старший вице-президент подразделения компании Джим Чилтон на слушаниях в сенате США.

Он подчеркнул, что МКС располагает значительным потенциалом, и отказ Вашингтона от финансовых вложений в проект МКС с 2025 года может поставить под угрозу позиции США в космической отрасли.

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