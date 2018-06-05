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Госкомиссия утвердила новый состав экипажей МКС

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Фото: TASS/DPA/Thomas Körbel
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Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей космического корабля «Союз МС–09», который в среду направится к Международной космической станции (МКС).

В «Роскосмосе» рассказали, что в основной экипаж вошли россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон.

Как передает «РИА Новости», в составе дублирующего экипажа МКС — командир отряда космонавтов Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Давид Сен-Жак и представитель NASA Энн МакКлейн.

3 июня экипаж МКС вернулся на Землю. Антон Шкаплеров, Скотт Тинг и Норисигэ Канаи провели на МКС 168 дней.

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