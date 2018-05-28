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Полет Тихонова на МКС вновь под вопросом

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Полет российского космонавта Николая Тихонова к Международной космической станции вновь планируют отложить. Первоначально он должен был отправиться на МКС в сентябре прошлого года, но из-за сокращения численности экипажа РФ вместо него на орбиту отправили 70-килограммовый грузовой контейнер. Следующий полет намечен на октябрь 2018 года, однако вместо космонавта опять могут отправить контейнер.

«Полет Тихонова вместо осени этого года может состояться осенью 2019 года, когда для этого сложатся возможности — появится второе свободное место для неопытного космонавта», — сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

При этом собеседник агентства отметил, что пока нет официального решения о его исключении из экипажа этого года. По его словам, полет Тихонова с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Тайлером Хайгом привязан к отправке к МКС российского лабораторного модуля «Наука», запуск которого ежегодно сдвигается.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» может отказаться от увеличения численности экипажа на Международной космической станции с двух до трех человек в 2018 году.

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