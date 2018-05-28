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Рогозин будет лично руководить запуском «Союз-ФГ» с Байконура

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин будет руководить запуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-09», который запланирован на 6 июня с космодрома Байконур.

«Рогозин прилетит на космодром 5 июня, где должен поучаствовать в заседании госкомиссии, принимающей решение о готовности ракеты к пуску в назначенную дату», — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. По словам собеседника агентства, председателем комиссии назначен первый замглавы «Роскосмоса» Александр Иванов.

Как сообщает ТАСС, 6 июня Рогозин будет осуществлять руководство пилотируемым запуском «Союз-ФГ». Ожидается, что он будет наблюдать за стартом со смотровой площадки космодрома.

24 мая президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Рогозина гендиректором госкорпорации

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