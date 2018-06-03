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Спускаемая капсула «Союза МС–07» вошла в атмосферу

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Фото: youtube.com
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Космический корабль «Союз МС-07» с космонавтом «Роскосмоса» Антоном Шкаплеровым, астронавтом JAXA японцем Норишиге Канаи и астронавтом NASA Скоттом Тинглом вошел в плотные слои атмосферы Земли.

В Центре управления полетами (ЦУП) рассказали, что наступило расчетное время входа спускаемой капсулы в атмосферу.

В 15:26 мск будет дана команда на раскрытие основного парашюта, в 15:41 мск аппарат должен приземлиться в степях Казахстана.

Утром в воскресенье сообщалось, что экипаж миссии МКС-54/55 вернется в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-07» с Международной космической станции вместе с мячом чемпионата мира по футболу.

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