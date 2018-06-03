Спускаемая капсула «Союза МС–07» вошла в атмосферу

Космический корабль «Союз МС-07» с космонавтом «Роскосмоса» Антоном Шкаплеровым, астронавтом JAXA японцем Норишиге Канаи и астронавтом NASA Скоттом Тинглом вошел в плотные слои атмосферы Земли.

В Центре управления полетами (ЦУП) рассказали, что наступило расчетное время входа спускаемой капсулы в атмосферу.

В 15:26 мск будет дана команда на раскрытие основного парашюта, в 15:41 мск аппарат должен приземлиться в степях Казахстана.

Утром в воскресенье сообщалось, что экипаж миссии МКС-54/55 вернется в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-07» с Международной космической станции вместе с мячом чемпионата мира по футболу.