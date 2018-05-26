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Путин и Абэ вышли на связь с МКС

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вышли на связь с Международной космической станцией (МКС), на борту которой находятся и российские, и японские космонавты.

Владимир Путин поприветствовал космонавтов, напомнив, что Россия и Япония уже более 10 лет сотрудничают в этой сфере. Президент также отметил значительный вклад Японии в деятельность МКС.

«Япония вносит значительный вклад в деятельность Международной космической станции. Не только граждане Японии, исследователи работают в космосе, но и большой объем аппаратуры, исследований проводится японскими специалистами», — приводит слова Путина «Газета.ру».

Ранее Путин заявил о том, что Россия и Япония проявляют обоюдный интерес к дальнейшему развитию двусторонних отношений. Он также констатировал рост торгового оборота между государствами.

Переговоры высшего руководства России и Японии проходят в субботу, 26 мая, в Кремле.

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