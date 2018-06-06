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Корабль «Союз» с международной экспедицией на борту стартовал к МКС

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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
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Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-09» стартовала 6 июня в 14:12 мск с Байконура.

Спустя 8 минут 48 секунд космический корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил автономный полет к Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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На борту «Союза МС-09» находятся российский космонавт Сергей Прокопьев (командир), астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александер Герст (Германия).

Полет корабля пройдет под управлением специалистов российского Центра управления полетами по двухсуточной схеме. Стыковка «Союза МС-09» со станцией намечена на 8 июня в 16:07 мск.

Новый экипаж пробудет на орбите 187 суток. За это время члены экспедиции выполнят прикладные исследования и эксперименты, выйдут в открытый космос.

В частности, работы в открытом космосе по российской программе запланированы на 8 августа текущего года.

При запуске корабля на Байконуре присутствовал посол США в России Джон Ханстман.

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