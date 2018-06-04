Воздух на МКС проверят на тяжелые изотопы

В российском сегменте Международной космической станции (РС МКС) исследуют влияние на организм экипажа тяжелых изотопов. Они появляются в атмосфере станции в результате работы аппаратуры. Эксперимент на МКС планируют провести в 2019 году. По мнению экспертов, полученные результаты помогут улучшить системы жизнеобеспечения и других изолированных объектов.

Как рассказали «Известиям» в МГТУ имени Баумана, на самочувствие экипажа и работу электронных устройств на борту оказывают негативное влияние тяжелые изотопы. Они образуются при работе установок для производства кислорода и очистки воздуха от углекислого газа.

— Их скопление в клетках способствует развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — рассказала первый заместитель заведующего кафедрой холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения МГТУ Анастасия Казакова.

В эксперименте «Криоатмосфера» специалисты МГТУ намерены получить информацию о влиянии тяжелых изотопов кислорода на здоровье и самочувствие экипажа МКС, а также на работу электронного оборудования.

Также планируется отработать доставку на станцию и использование там твердого азота (для создания атмосферы) и неона (для охлаждения электронных устройств).

Сейчас азот поступает на орбиту в сжатом виде под давлением в сотни атмосфер — это требует прочной и тяжелой оболочки баллона. Твердый азот можно хранить в сравнительно легком криостате при температуре ниже минус 210 градусов Цельсия и давлении ниже атмосферного. Это позволит уменьшить массу оборудования.

В таком же криостате при температуре ниже минус 245 градусов Цельсия можно хранить и твердый неон. При его плавлении поглощается много теплоты. Это используют для охлаждения электронного оборудования, например, инфракрасных телескопов. С их помощью можно обнаруживать на земной поверхности пожары, извержения вулканов и другие природные и рукотворные катаклизмы. Чем ниже температура сенсоров этих приборов, тем лучше они могут фиксировать относительно небольшие очаги повышения температуры на Земле.

В ходе эксперимента на борту российского сегмента МКС будет испытана система подачи азота для создания необходимого газового состава атмосферы станции. После этого работа продолжится на Земле. На корабле «Союз-МС» ученым доставят пробы атмосферы станции. Это позволит исследовать количество тяжелых изотопов кислорода и их влияние на состояние космонавтов.

— Важно определить состав воздуха на российском сегмента МКС. Это поможет оценить влияние его компонентов на жизнедеятельность космонавтов, — рассказала « Известиям » директор НИКИ КРИОГЕНМАШ Елена Тарасова. — Полученные данные позволят учитывать особенности изменения состава воздуха в зависимости от вида работающего оборудования. Речь не только о космосе, но и о других изолированных объектах — подводных станциях, подземных пунктах управления и других.

Аппаратуру для эксперимента изготовят и доставят на орбиту на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС». Ориентировочные сроки изготовления и наземных испытаний образцов — конец 2018 — начало 2019 года. Затем предполагается провести космический эксперимент.