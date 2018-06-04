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Воздух на МКС проверят на тяжелые изотопы

Это позволит улучшить систему жизнеобеспечения космонавтов
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Фото: РОСКОСМОС/roscosmos.ru
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В российском сегменте Международной космической станции (РС МКС) исследуют влияние на организм экипажа тяжелых изотопов. Они появляются в атмосфере станции в результате работы аппаратуры. Эксперимент на МКС планируют провести в 2019 году. По мнению экспертов, полученные результаты помогут улучшить системы жизнеобеспечения и других изолированных объектов. 

Как рассказали «Известиям» в МГТУ имени Баумана, на самочувствие экипажа и работу электронных устройств на борту оказывают негативное влияние тяжелые изотопы. Они образуются при работе установок для производства кислорода и очистки воздуха от углекислого газа.

— Их скопление в клетках способствует развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — рассказала первый заместитель заведующего кафедрой холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения МГТУ Анастасия Казакова.

В эксперименте «Криоатмосфера» специалисты МГТУ намерены получить информацию о влиянии тяжелых изотопов кислорода на здоровье и самочувствие экипажа МКС, а также на работу электронного оборудования. 

Также планируется отработать доставку на станцию и использование там твердого азота (для создания атмосферы) и неона (для охлаждения электронных устройств).

Сейчас азот поступает на орбиту в сжатом виде под давлением в сотни атмосфер — это требует прочной и тяжелой оболочки баллона. Твердый азот можно хранить в сравнительно легком криостате при температуре ниже минус 210 градусов Цельсия и давлении ниже атмосферного. Это позволит уменьшить массу оборудования.

В таком же криостате при температуре ниже минус 245 градусов Цельсия можно хранить и твердый неон. При его плавлении поглощается много теплоты. Это используют для охлаждения электронного оборудования, например, инфракрасных телескопов. С их помощью можно обнаруживать на земной поверхности пожары, извержения вулканов и другие природные и рукотворные катаклизмы. Чем ниже температура сенсоров этих приборов, тем лучше они могут фиксировать относительно небольшие очаги повышения температуры на Земле.

В ходе эксперимента на борту российского сегмента МКС будет испытана система подачи азота для создания необходимого газового состава атмосферы станции. После этого работа продолжится на Земле. На корабле «Союз-МС» ученым доставят пробы атмосферы станции. Это позволит  исследовать количество тяжелых изотопов кислорода и их влияние на состояние космонавтов.

 Важно определить состав воздуха на российском сегмента МКС. Это поможет оценить влияние его компонентов на жизнедеятельность космонавтов,  рассказала «Известиям» директор НИКИ КРИОГЕНМАШ Елена Тарасова.  Полученные данные позволят учитывать особенности изменения состава воздуха в зависимости от вида  работающего оборудования. Речь не только о космосе, но и о других изолированных объектах  подводных станциях, подземных пунктах управления и других. 

Аппаратуру для эксперимента изготовят и доставят на орбиту на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС». Ориентировочные сроки изготовления и наземных испытаний образцов — конец 2018 — начало 2019 года. Затем предполагается провести космический эксперимент.

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