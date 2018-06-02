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Станция обнаружения космического мусора может появиться в Тихом океане

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Российская оптико-электронная станция контроля космического пространства может быть установлена на территории Новой Зеландии, сообщает «РИА Новости» в субботу, 2 июня.

«Рассматривается возможность выйти с предложением об установке такой станции на территории Новой Зеландии», — цитирует агентство источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что такие станции предназначены для выявления опасных сближений космических аппаратов с объектами космического мусора и Россия уже разместила подобные на территории Бразилии и ЮАР.

12 декабря «Роскосмос» сообщил, что в будущем уборка мусора в космосе станет платной услугой.

На данный момент обсуждаются введение обязательств для стран, у которых есть космические программы и которые, следовательно, могут оставлять мусор на околоземной орбите. Возможно, будет принят принцип «киотского процесса» — кто больше мусорит, тот и больше платит. Но поскольку убирать за собой не всем может оказаться под силу, будут востребованы услуги космических ассенизаторов.

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