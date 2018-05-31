Американский астронавт заказал пиццу из космоса

Астронавт NASA Майкл Массимино признался, что однажды заказал домой пиццу, находясь в космосе. Об этом он рассказал на презентации финального эпизода документального сериала One Strange Rock.

По словам Массимино, в космосе он настолько соскучился по пицце, что позвонил в службу доставки прямо из шаттла. Астронавт уточнил, что во время звонка он возвращался на Землю и поэтому заказал блюдо по своему домашнему адресу, сообщает портал Space.com.

Майкл Массимино совершил два космических полета — в 2002 и 2009 годах.

One Strange Rock («Неизвестная планета Земля») — документальный сериал Даррена Аронофски. Он состоит из 10 серий по 50 минут и посвящен исследованию космоса и уникальным природным явлениям.

В феврале стало известно, что сухой паек американских военных в ближайшее время дополнят пиццей. Сообщалось, что продукт будет оставаться пригодным для употребления в течение трех лет.