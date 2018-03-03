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Посол США в Норвегии проспорил норвежцам 14 упаковок пиццы

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Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann
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Посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт проиграл пари своему норвежскому коллеге Коре Осу, поспорив с ним, чья сборная завоюет больше медалей на Олимпиаде в Пхенчхане, и остался должен ему 14 упаковок пиццы.

Согласно условиям спора, американский посол теперь отправит из Осло в Вашингтон 14 упаковок популярной в Норвегии пиццы «Грандиоса» с пепперони, чтобы работающие в США сотрудники норвежского посольства могли насладиться «вкусом родины». Норвежцы на Олимпиаде завоевали именно 14 золотых медалей, передает ТАСС.

При этом одну из отправляемых в США пицц посол получил в подарок от телеканала NRK за успешное прохождение теста на знание норвежских реалий.

«Грандиоса» — крайне популярная замороженная пицца в Норвегии, на ней выросло не одно поколение норвежцев, ее можно найти в морозилке практически каждого норвежского продуктового магазина. В то же время эта пицца не в почете у настоящих ценителей этого итальянского блюда.

Посол США Кеннет Брейтуэйт, ранее попробовавший «Грандиосу», заявил, что «для замороженной пиццы вкус просто отличный», хотя было заметно, что единственный кусок он проглотил с заметным трудом.

Напомним, сборная Норвегии выиграла медальный зачет Олимпиады в Пхенчхане, завоевав 39 наград. Этот показатель является рекордным — ранее такое количество наград на зимних Олимпиадах не завоевывала ни одна из национальных команд.

Сборной США предрекали завоевание 36 наград, однако она не справилась с этим планом и вернулась домой лишь с 23 наградами.

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