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NASA отследило взрыв двухметрового астероида в небе над Африкой

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Фото: pixabay.com
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Астрономы NASA открыли 2 июня астероид 2018 LA за несколько часов до того, как он сгорел в атмосфере Земли и взорвался в небе над Африкой.

Ширина небесного тела составила около двух метров, сообщила лаборатория реактивного движения NASA. Астероид вошел в атмосферу Земли на скорости 17 км/c, после чего тысячи жителей Ботсваны и других стран Африки засняли на камеры яркий огненный шар, осветивший небо.

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Представители NASA сообщили, что небесное тело обнаружили при помощи автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда он еще находился на расстоянии орбиты Луны.

По словам представителя лаборатории Пола Чодаса, астероид стал лишь третьим околоземным объектом, который им удалось обнаружить до столкновения с Землей.

Ведущие космические агентства мира активизировали работу над системами обнаружения астероидов до подплета к Земле после того, как в феврале 2013 года над Южным Уралом взорвался метеорит, впоследствии получивший название челябинский.

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