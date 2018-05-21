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В Солнечной системе обнаружили астероид-«иммигрант»

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Фото: TASS/Zuma/NASA
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Британские астрономы обнаружили первый астероид-«иммигрант», который прибыл из другой звездной системы и закрепился на коорбитальной орбите Юпитера. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Исследование провела группа ученых во главе с Фатхи Намуни и Эленой Мораис.

Отмечается, что астрономы недавно обнаружили на коорбитальной орбите гиганта астероид, который двигался вокруг Солнца в обратном направлении, по ретроградной орбите. Он получил название «2015 BZ509».

Ученые провели симуляцию, чтобы установить местонахождение астероида в момент зарождения Солнечной системы, и выяснили, что он всегда вращался в обратную сторону. При этом объекты, которые зародились внутри Солнечной системы, следовали другому направлению вращения. Таким образом ученые пришли к выводу, что астероид должен был прибыть из другой звездной системы.

Это могло произойти из-за воздействия на небесное тело гравитации, поскольку Солнце формировалось в плотном звездном скоплении, где у каждой звезды уже были свои системы планет и астероидов, пояснила Мораис научному порталу Eurekalert.

Кроме того, через Солнечную систему пролетал другой астероид-«мигрант» — Оумуамуа, открытый в октябре 2017 года, но небесное тело позже ее покинуло. При этом ученые не исключают, что в дальнейшем будут открыты и другие астероиды-«мигранты», прилетевшие из соседних звездных систем.

19 мая Astrophysical Journal опубликовал исследование, в котором говорится о необычном небесном теле, орбита которого могла указывать на наличие девятой планеты в Солнечной системе.

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