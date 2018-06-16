В Минтруде рассказали о повышении пенсий в 2019 году

В 2019 году пенсии в России будут повышаться в среднем на тысячу рублей в месяц. Увеличение выплат будет проводиться через индексацию, сообщили в субботу, 16 июня, в пресс-службе Минтруда.

«Это означает, что повышение пенсий затронет неработающих пенсионеров», – цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».



Ранее 16 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что годовой доход пенсионеров в следующем году увеличится приблизительно на 12 тыс. рублей, то есть в среднем на тысячу рублей в месяц. Это произойдет благодаря повышению пенсионного возраста. В дальнейшем эту сумму будут индексировать в установленном порядке.

Правительство России одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста 14 июня. Увеличивать планку планируется поэтапно с 2019 года. В итоге женщины будут выходить на пенсию в 63 года (вместо 55), а мужчины — в 65 лет (вместо 60). Мера позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.