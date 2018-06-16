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Законопроект о пенсионной реформе направлен в профильные комитеты ГД

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты палаты поступившие из правительства законопроекты об изменениях в пенсионной системе. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

Ожидается, что Совет ГД рассмотрит документы 18 июня и направит их для обсуждения в регионы в течение месяца.

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«В соответствии с процедурой, после рассмотрения на Совете проекты федеральных законов перед рассмотрением в первом чтении будут направлены в рассылку для обсуждения в течение месяца в регионах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в субботу, 16 июня, подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста. Ранее его рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Во время заседания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что годовой доход российских пенсионеров после пенсионной реформы в 2019 году увеличится на 12 тыс. рублей.

Законопроект российское правительство одобрило 14 июня. Пенсионный возраст планируется повышать поэтапно, процесс должен начаться в 2019 году. Документ предполагает, что в конечном счете женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Отмечается, что данная мера позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал «абсолютно правильной» инициативу по повышению пенсионного возраста в РФ. Он отметил, что мера может способствовать увеличению размера социальных выплат.

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