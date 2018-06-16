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Голикова заявила о росте годового дохода пенсионера после реформы на 12 тыс. в год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Годовой доход российских пенсионеров после пенсионной реформы (повышения пенсионного возраста. — Ред.) в 2019 году, по предварительным оценкам, увеличится на 12 тыс. рублей.

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Об этом в субботу, 16 июня, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Она отметила, что речь идет о средней прибавке к пенсии, сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, дополнительные средства, полученные от повышения возраста выхода на пенсию, останутся в пенсионной системе.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 16 июня распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Кабмин одобрил законопроект 14 июня. Увеличивать пенсионный возраст планируется поэтапно с 2019 года. В итоге женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Отмечается, что данная мера позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила мнение, что повышение пенсионного возраста в России положительно скажется на рынке труда.

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