Законопроект о пенсионной реформе может поступить в Госдуму в субботу

В Государственной думе ожидают внесения законопроекта о пенсионной реформе в субботу, 16 июня. Об этом в пятницу сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что реформа необходима, передает ТАСС.

«Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем», — сказал Володин.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и на восемь — для женщин. Повышение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году. Реформа завершится к 2034 году. Эта мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей.

Для обсуждения реформы в Госдуме создадут специальную рабочую группу.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет.