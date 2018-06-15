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Законопроект о пенсионной реформе может поступить в Госдуму в субботу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Государственной думе ожидают внесения законопроекта о пенсионной реформе в субботу, 16 июня. Об этом в пятницу сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что реформа необходима, передает ТАСС.

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«Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем», — сказал Володин.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и на восемь — для женщин. Повышение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году. Реформа завершится к 2034 году. Эта мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей.

Для обсуждения реформы в Госдуме создадут специальную рабочую группу.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет.

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