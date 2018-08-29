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Эксперт назвал обращение Путина точкой в дискуссии о пенсиях

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Обращение президента России Владимира Путина к народу по поводу изменений в пенсионном законодательстве стало большой жирной точкой в социально-политической дискуссии по этому вопросу. Такое заявление сделал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

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«Теперь надо засучить рукава и работать», — сказал эксперт в разговоре с iz.ru.

Мартынов напомнил, что недавно на площадке Госдумы прошли широкие открытые слушания по этому законопроекту. Президент упомянул в своем выступлении многие из прозвучавших там предложений. В частности, они касались гарантии сохранения рабочих мест и социальных федеральных и региональных льгот на переходный период.

«Более того, всячески будут приветствоваться региональные инициативы по наращиванию подобных льгот», — добавил Мартынов.

По словам эксперта, аргументированно спорить с необходимостью изменений в сфере пенсионного законодательства не сможет никто.

«Более того, все прекрасно понимают, что она деградирует. Как и говорил президент, можно было бы пять-шесть лет ничего не трогать, а просто продолжать закрывать дыры из бюджета», — подчеркнул он. Однако в этом случае в дальнейшем пришлось бы решать множество тяжелых проблем, причем крайне непопулярными мерами вплоть до отказа от пенсионного обеспечения.

Мартынов добавил, что у поколения людей, которым сейчас около 45–50 лет, стаж в советское время считался еще с учебы или службы в армии.

«Соответственно, начав в 18 лет трудовую деятельность, человек наберет необходимый стаж к 60 годам. Тогда что меняется для честных людей, которых подавляющее число в нашем обществе?» — сказал он.

Путин выступил с обращением по поводу пенсий 29 августа. В частности, он предложил смягчить изменения для женщин, повысив пенсионный возраст до 60 лет, а не до 63, как предлагалось ранее. Также глава государства заявил о о важности дополнительных гарантий, которые смогут защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Помимо прочего, он считает необходимым ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ в приеме на работу по причине их возраста.

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