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Матвиенко поддержала инициативы Путина по усилению ответственности работодателей

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Сенаторы поддержат предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки, усиливающие ответственность работодателей за нарушение прав лиц предпенсионного возраста. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы с удовольствием подключимся к подготовке и примем законы по ужесточению административной и уголовной ответственности к работодателям, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Спикер Совфеда добавила, что сейчас изменение пенсионного законодательства не будет восприниматься как шоковая терапия. С учетом предложенных главой государства мер и длительного переходного периода его удастся смягчить.

Матвиенко добавила, что в случае промедления меры пришлось бы принимать срочно, и это было бы больно и для общества, и для граждан.

29 августа во время обращения к россиянам по поводу изменений в пенсионном законодательстве Путин заявил о важности дополнительных гарантий, которые смогут защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Помимо прочего, он считает необходимым ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ в приеме на работу по причине их возраста.

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