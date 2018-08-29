Матвиенко поддержала инициативы Путина по усилению ответственности работодателей
Сенаторы поддержат предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки, усиливающие ответственность работодателей за нарушение прав лиц предпенсионного возраста. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы с удовольствием подключимся к подготовке и примем законы по ужесточению административной и уголовной ответственности к работодателям, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Спикер Совфеда добавила, что сейчас изменение пенсионного законодательства не будет восприниматься как шоковая терапия. С учетом предложенных главой государства мер и длительного переходного периода его удастся смягчить.
Матвиенко добавила, что в случае промедления меры пришлось бы принимать срочно, и это было бы больно и для общества, и для граждан.
29 августа во время обращения к россиянам по поводу изменений в пенсионном законодательстве Путин заявил о важности дополнительных гарантий, которые смогут защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Помимо прочего, он считает необходимым ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ в приеме на работу по причине их возраста.