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Медведев поручил оперативно выполнить инициативы президента по пенсиям

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 29 августа поручил правительству в ближайшее время проработать предложения президента РФ Владимира Путина по изменениям в пенсионное законодательство.

«Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (вице-премьер Татьяна Голикова. — Ред.), прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», — цитирует «Интерфакс» премьера.

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Это серьезная работа, которая потребует от правительства особой ответственности, заявил Медведев в ходе селекторного совещания в подмосковной резиденции «Горки».

Ранее 29 августа во время телеобращения Путин призвал смягчить изменения в пенсионном законодательстве.

В частности, речь идет о сокращении анонсированного ранее срока выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам.

Они смогут оформить право на получение выплат на шесть месяцев раньше.

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