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Путин пообещал повысить среднюю пенсию до 20 тыс. рублей к 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В предстоящие шесть лет государство сможет ежегодно увеличивать размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.

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По словам Путина, эта мера даст возможность к 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тыс. рублей в месяц (сейчас этот показатель составляет 14,144 тыс. рублей).

«В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции», — добавил глава государства.

Президент заявил, что уже в 2019 году индексация пенсий составит около 7% — это вдвое выше прогнозируемой на конец 2018 года инфляции.

Путин подчеркнул, что нынешние пенсии «довольно скромные» и несоизмеримы с вкладом старшего поколения в развитие страны. Если ничего не менять в пенсионной системе, доходы пенсионеров будут и дальше снижаться.

Путин также рассказал, что правительство рассматривало альтернативные варианты, не предусматривающие повышение пенсионного возраста, однако все они не решают проблемы.

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