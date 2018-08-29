Путин рассказал об альтернативных сценариях изменений пенсионного законодательства

Правительство рассматривало варианты изменений пенсионной системы без повышения пенсионного возраста. Однако альтернативные сценарии не решают проблему. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к народу.

«По моему поручению правительство вплоть до последнего времени проводило эту работу. Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны. Оказалось, что, по сути, ничего кардинально они не решают. В лучшем случае просто латают дыры», — сказал Путин. При этом некоторые из вариантов, по его словам, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом.

Введение прогрессивной шкалы подоходного налога, по оценкам Минфина, может принести до 75–120 млрд рублей в год. Этих средств в лучшем случае хватит на шесть дней, подчеркнул Путин.

Продажа части госсобственности — например, всех зданий Пенсионного фонда, включая его региональные отделения, также даст средства примерно на шесть дней, сказал Путин. Однако при этом он добавил, что «конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами». И понимает, что население это раздражает.

Дополнительные налоги для нефтегазовых компаний и топливно-энергетического комплекса принесут средства «максимум на пару месяцев».

«Более того, так мы поставим выплату пенсий, всю пенсионную систему страны в крайне уязвимое положение, в зависимость от перепада цен на мировых рынках углеводородов», — добавил президент.

На какое-то время могло бы помочь более активное использование средств резервных фондов, которые пополняются за счет доходов от нефти и газа. Однако при падении цен на нефть резервы будут исчерпаны мгновенно, в течение нескольких месяцев.

«Жизнь людей, их пенсии, доходы на годы вперед не могут и не должны зависеть от цены на нефть, которая меняется каждый день», — подчеркнул глава государства.

Дополнительное финансирование Пенсионного фонда пока возможно за счет ресурсов бюджета. Однако при попытках достичь размера пенсий в 20 тыс. рублей, ничего не меняя, дефицит ПФ вырастет в 1,5 раза, до 5 трлн рублей. Это больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны.