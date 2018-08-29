Путин призвал смягчить изменения в пенсионное законодательство

Президент России Владимир Путин призвал смягчить изменения в пенсионном законодательстве. В частности, речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. Они смогут оформить право на получение выплат на шесть месяцев раньше.

«Для примера: человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года», — сказал президент в среду, 29 августа, во время телеобращения к гражданам.

Также глава государства рассказал о введении дополнительных гарантий, которые смогут защитить интересы представителей старших возрастов на рынке труда. Он отметил, что считает необходимым ввести административную и уголовную ответственность за увольнение пожилых работников.

«А также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста», — добавил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он отметил, что соответствующие изменения в законодательстве нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста. Также Путин поручил правительству утвердить специальную программу по повышению квалификации для пожилых работников и увеличить срок предпенсионного возраста на время переходного периода до пяти лет.

«Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии», — добавил глава государства.

В данном случае речь идет об увеличении с 1 января 2019 года максимального размера пособия по безработице для граждан данной категории — с 4900 рублей до 11 280 рублей.

Кроме того, президент поручил выделять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы, а также сохранить льготы для шахтеров, работников химических производств и ряда других тяжелых ви вредных профессий. Также он предложил с 1 января 2019 года ввести 25-процентную надбавку к пенсии для неработающих пенсионеров, живущих в селах.

«Также у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа», — добавил президент.

Он предложил сократить необходимый стаж для женщин до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).

Последним пунктом обращения президента стало предложение сохранить все действующие льготы по налогам на недвижимость и землю до завершения преобразований в пенсионной системе.

«Эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае мы обязаны сделать исключение и предоставлять льготы при достижении соответствующего возраста», — говорится на сайте Кремля.