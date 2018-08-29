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Путин предупредил о планах оппозиции использовать ситуацию с пенсионными изменениями

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Все политические силы, прежде всего оппозиционные, будут использовать ситуацию с пенсионными изменениями для саморекламы и укрепления своих позиций. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе телеобращения в среду, 29 июля. 

«Основная задача — обеспечить устойчивость»
Главные тезисы телеобращения Владимира Путина по пенсионному вопросу

«Это неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе. Тем не менее я просил правительство самым серьезным образом изучить и использовать все прозвучавшие конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции», — отметил он.

По словам российского лидера, пенсионные изменения необходимы, и самое легкое для действующей власти сейчас — ничего не менять. 

«Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда. Мы, как минимум, ближайшие 7–10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки», — сказал он.

Однако, по словам главы страны, наступит время, когда у государства не будет хватать средств для индексации пенсий.

«А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 1990-е», — сказал он.

Путин отметил, что власти не могут смириться с низкими доходами пенсионеров и «ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится». 

 

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