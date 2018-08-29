«Это не обращение, а честный разговор с людьми»

Изменения в пенсионной реформе нельзя откладывать — промедление может привести к катастрофе, заявил президент России Владимир Путин. В среду, 29 августа, он выступил с телеобращением к гражданам страны, в котором в деталях объяснил суть законопроекта и анонсировал шаги по его смягчению. О его значении портал iz.ru поговорил с экспертами.

Специальное телеобращение Владимира Путина Кремль анонсировал накануне, 28 августа. Это первое подобное выступление российского лидера по социальным вопросам. Предыдущее телеобращение пришлось на период после президентских выборов, однако оно имело мало общего с сегодняшним.

Владимир Путин по полочкам разложил все вопросы вокруг изменений пенсионной системы, которые накопились у населения. В первую очередь объяснил, почему власти решили повысить пенсионный возраст именно сейчас. Глава государства напомнил, что дискуссии об этом велись и в советское время, и в 1990-е, и в начале 2000-х.

Уже тогда было очевидно, что из-за серьезных демографических проблем нескольких десятилетий систему надо менять: «сокращается трудоспособное население — автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий».

«Но тогда, в 2000-х, я был против них. Говорил об этом и на закрытых совещаниях, и публично. На тот момент времени такая позиция с экономической точки зрения была обоснованной, а с социальной — абсолютно оправданной и справедливой. Убежден, повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х было категорически нельзя», — подчеркнул президент.

пенс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сейчас провести реформу позволяет и экономическая ситуация, и социальные меры (в том числе введение материнского капитала), которые помогли улучшить демографическую ситуацию. Откладывать уже в любом случае нельзя — «это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей». «Чем позже, тем жестче будут эти решения. Без всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня», — отметил глава государства.

Во время обращения, которое состоялось 29 августа, президент объяснил, какие смягчающие меры будут приняты для того, чтобы сделать сценарий перехода наиболее мягким: это и снижение возраста выхода на пенсию для женщин, и уменьшение стажа для досрочного выхода на пенсию, и меры по сохранению льгот, предложенные «Единой Россией», и ряд других шагов — подробнее читайте в нашем материале.

О главных тезисах телеобращения лидера страны корреспонденты портала iz.ru поговорили с экспертами и представителями законодательных органов.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов:

«Это беспрецедентный случай в нашей новейшей истории. Тема пенсий касается так или иначе всех граждан — и тех, кто получает пенсии, и тех, кто работает, чтобы пенсионеры их получали, и детей, которых всё это затронет в будущем. Несмотря на остроту темы, я бы не сказал, что есть какие-то серьезные протесты или противоречия в обществе.

Все понимают, что реформа нужна, но, действительно, в объяснениях она нуждалась, это во-первых. Во-вторых, наиболее незащищенные слои населения нуждались в определенных мерах поддержки и защиты. И та, и другая задачи были сегодня выполнены. Реформа получила объяснения, изложена логика, в которой правительство предлагает действовать. Президент озвучил множество мер по смягчению изменений. Я думаю, что всё это будет очень положительно воспринято обществом.

До сегодняшнего дня разговоры о преимуществах будущей системы велись как-то скомкано. А сейчас понятно, как именно, для чего и кому государство поможет в ходе этой реформы. На все вопросы даны ответы. Думаю, что ситуация не просто успокоится, а выйдет в абсолютно конструктивное русло».

Депутат Государственной думы Александр Карелин:

«Очень важно, что президент поддержал категории. Он очень подробно говорил о женщинах, о необходимости сохранения льгот. Это то, что предлагало как раз Новосибирское законодательное собрание — там звучали предложения о категориях работников аграрного сектора, горной промышленности. Все эти многочисленные предложения, в том числе и по поддержке малочисленных народов, поступавшие из различных субъектов федерации, Владимир Владимирович обобщил. И главное, проявил характерную для него выдержку и обратился к нашим согражданам напрямую.

Я не открою тайны, если скажу, что во время рассмотрения законопроекта в первом чтении шли широкие обсуждения. У наших коллег-депутатов была большая череда встреч в различных комиссиях с правительством, с представителями профильных министерств — это не только Минтруд, но и в первую очередь Минфин. На них обсуждалось множество вопросов, но всё это в итоге останавливалось на главном — должны ли изменения вводиться жестко или по более мягкой схеме. И вот президент взял на себя огромную ответственность и предложил более мягкий вариант.

Я думаю, что сейчас, учитывая такое активное обсуждение и очевидную позицию президента, можно ждать усиления ответственности за дискриминацию по возрасту. Но здесь, по моему мнению, предстоит еще очень большая работа, потому что это не только административно-правовые нарушения, это еще и уголовно наказуемые деяния. Поэтому тут потребуется разработать довольно много поправок в действующие кодексы».

Председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета Республики Татарстан Светлана Захарова:

«Из того, что нужно выделить в первую очередь, это, конечно, уменьшение пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Потому что мы видели во время рабочих встреч с населением в муниципальных образованиях, что женщин это очень беспокоит. Они нам говорили: «Почему нас так обидели? Мы не пьем, не курим, стараемся вести здоровый образ жизни, а в итоге получается как будто за это наказание».

Второе — поддержка многодетных семей. Многодетные мамы действительно имеют право раньше выйти на пенсию. И в дальнейшем, я думаю, это даст дополнительный демографический эффект, потому что те, кто сомневается сейчас, рожать или нет третьего ребенка, возможно, примут решение в пользу большего количества детей.

И очень хорошо, что поддержали идею о прибавке 25% пенсии нашим сельчанам. С предложением вернуться к этому законопроекту мы в свое время выходили через генсовет партии «Единая Россия». Потому что село сегодня все-таки ждет пенсию, работы там не так много, как в больших городах. Идет модернизация, где-то предприятия вообще переходят на автоматизированные методы работы, и получается, что труд сельчанина не всегда востребован — поэтому для них эти меры будут очень значимы. Обучение и переобучение людей предпенсионного возраста — тоже, конечно, вещи необходимые.

Но главное, что президент, возможно, впервые обратился к народу так открыто. И это говорит о том, что он сопереживает, относится с уважением к населению. Люди ждали именно того, что скажет президент, он наш гарант, защита. И я надеюсь, что волнение, которое сейчас есть у населения, теперь немножечко смягчится».

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов:

«На мой взгляд, сегодняшним прямым обращением к стране Путин поставил большую жирную точку в социально-политической дискуссии по этому резонансному вопросу. Теперь надо засучить рукава и работать.

Недавно на площадке Госдумы прошли широкие открытые слушания по этому законопроекту. Там прозвучало море интересных предложений, которые, кстати, звучали и в выступлении президента, и таким образом он их сегодня поддержал. Они касаются гарантии сохранения рабочих мест и социальных федеральных и региональных льгот на переходный период. (...) Более того, всячески будут приветствоваться региональные инициативы по наращиванию подобных льгот.

Никто из вменяемых, мыслящих людей не может аргументированно утверждать, что подобная оптимизация пенсионной системы не нужна. Более того, все прекрасно понимают, что она деградирует. Как и говорил президент, можно было бы 5–6 лет ничего не трогать, а просто продолжать закрывать дыры из бюджета. Но тем, кто идет следом, пришлось бы начинать деятельность с решения очень тяжелых проблем, причем крайне непопулярными мерами — вплоть до отказа от пенсионного обеспечения.

Среди прочего президент сказал, что сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию по стажу, при этом он снижается. У поколения людей, которым сейчас около 45–50 лет, стаж в советское время считался еще с учебы или службы в армии... Соответственно, начав в 18 лет трудовую деятельность, человек наберет необходимый стаж к 60 годам. Тогда что меняется для честных людей, которых подавляющее число в нашем обществе?»

пенс Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, член общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение» Елена Бибикова:

«Я это называю даже не обращением, а разговором с населением страны. Человек буквально говорил с людьми душой, объясняя, почему эти изменения нужны и что будет, если этого не сделать. И такой искренний и честный разговор был очень нужен, потому что тема повышения пенсионного возраста воспринимается очень болезненно практически всеми: и старшим поколением, и молодежью.

Например, когда в правительстве, представляя закон, объясняли, что речь идет о повышении пенсий, то для меня лично как законодателя было непонятно, чем это регламентировано. И когда президент сегодня сказал, что в законе должно быть обязательно прописано, что прибавка будет выше инфляции, — это чрезвычайно важный момент. Это значит, что уже не будет торгов — мол, на усмотрение правительства, учитывая ситуацию и т.д. Теперь в законе просто четко должна быть прописана норма, по которой пенсии должны индексироваться выше инфляции.

Я много встречалась с людьми — и с пенсионерами, и с людьми непенсионного возраста. И конечно, на самом деле люди понимают необходимость изменений — как это ни болезненно, ни печально, как бы это ни нарушало их планы, понятно, что повышать возраст необходимо. Потому что сейчас другие условия труда, другие условия жизни, растет ее продолжительность, мир вокруг нас меняется.

Но, как сегодня отметил президент, сразу на восемь лет повышение для женщин — это запредельно. Потому что у женщин на самом деле особый статус, особая роль и особая нагрузка. И мы считаем, что предложение лидера страны повысить все-таки для них пенсионный возраст не на восемь, а на пять лет, будет принято, и нас это очень радует. Меня лично — и как женщину, и как политика.

Очень хорошие меры поддержки многодетных семей. В пятницу в Государственной думе собирается рабочая группа, и мы, конечно, еще будем обсуждать этот вопрос, но уже однозначно можно сказать, что будут способствовать тому, чтобы многодетные женщины могли раньше выходить на пенсию.

Кроме того, мы много говорили о том, что должен быть комплексный подход, который обеспечивает меры по обеспечению занятости и необходимого медицинского обслуживания. Эта тема тоже очень важная, и замечательно, что это прозвучало в обращении президента. Люди говорят — мы готовы работать, но была бы работа и здоровье. И вот теперь люди предпенсионного возраста смогут проходить ежегодную диспансеризацию, им будет предоставляться время для ежегодной диспансеризации, это очень важно. И наконец, люди должны быть заняты и уверены в том, что есть работа, и если ее нет, то тут необходимо увеличение пособия по безработице. Президент предложил повышение пособия почти в два раза, и я думаю, что это как раз те меры, которые помогут смягчить накопившийся негатив по отношению к этой реформе».